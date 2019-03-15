Son Dakika Haberleri: Taraftardan Sivassporlu Futbolculara Alkış

Taraftardan Sivassporlu Futbolculara Alkış

1 saat önce

Fenerbahçeli taraftarlar, Sivasspor'un golü sonrasında kırmızı-beyazlı futbolcuları alkışlayarak destek verirken sarı-lacivertli futbolculara tepki gösterdi.

Taraftardan Sivassporlu Futbolculara Alkış, System.String[]
Fenerbahçeli taraftarlar, Sivasspor'un golü sonrasında kırmızı-beyazlı futbolcuları alkışlayarak destek verirken sarı-lacivertli futbolculara tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakanın 73. dakikasında Sivasspor adına Özer Hurmacı topu ağlara gönderirken sarı-lacivertli taraftarlar Sivassporlu futbolcuları alkışladı. Alkışlama sonrası ıslıklarla Fenerbahçeli futbolculara tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar 74. dakikada Soldado'nun beraberlik golüyle moral depoladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:39 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor
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