Son Dakika Haberleri: Taraftardan Teknik Ekip ve Futbolculara Yemek

Taraftardan Teknik Ekip ve Futbolculara Yemek

1 saat önce

TFF 3. Lig 3.Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da Pazar günü yapılacak Muğlaspor maçı öncesi Fatsa Gençlik Taraftar Grubu, teknik heyet ve futbolculara moral yemeği verdi.

Taraftardan Teknik Ekip ve Futbolculara Yemek, System.String[]
TFF 3. Lig 3.Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da Pazar günü yapılacak Muğlaspor maçı öncesi Fatsa Gençlik Taraftar Grubu, teknik heyet ve futbolculara moral yemeği verdi.

Düşme potasında yer alan sarı lacivertli ekip için taraftarlar moral yemeği düzenleyerek takıma destek oldular. Canlı müzik ile de moral bulan futbolcular zaman zaman kendi yörelerine ait oyunları da oynayarak stres attılar.

Taraftarlara bu güzel jestleri için teşekkür eden Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü İsmail Cem Canbaz, "Bütün Fatsa Belediyespor taraftarı kulübüne sahip çıkıyor. Bizlere bir yemek düzenleyerek onure ettiler. Bizler de sahada gerekenleri yaparak bu davranışlarını teşekkür edeceğiz. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. 23 puanla 15. sıradayız. Seri galibiyetler alarak ligde üst seviyelere çıkmak istiyoruz. Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Muğlaspor'u yakından tanıyorum, bizim üstümüzde 26 puanla yer alıyor. 2 cezalı, 2 de sakat oyuncumuz var. Sahaya 11 kişi çıkıyoruz. En iyi sonucu almak için sahada mücadele edeceğiz. Kısa sürede Fatsa Belediyespor taraftarı ile iyi diyalog kurduk. Takımlarına sahip çıksınlar ve bu takımı en iyi yerlere beraber getirelim. Bu yemeği düzenleyerek bizleri onure eden Fatsa Gençlik Taraftar Grubuna çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:38 Kaynak: İHA

Ordu, Fatsa, Spor
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