2011'den günümüze dek Roma ve Juventus forması altında yaptıklarıyla Avrupa'nın sayılı orta sahalarından biri haline dönüşen Miralem Pjanic'in Beşiktaş'a transfer olması ortalığı salladı. Barcelona'nın 60 milyon euro bonservis, senelik 10 milyon euro maaş verdiği Pjanic'in transferi hem memnun etti hem de şaşırttı.
Ekonomik olarak çok zor günler geçiren Barcelona'da Pique, Alba, Busquets ve Roberto dışında, yeni transferler de dahil herkes gidebilir. Maaş yükünü hafifletmeye çalışan Katalan devi, Pjanic'in maaşının kalan kısmını üstlenecek.
Dünyaca ünlü Türk menajer Ahmet Bulut, Pjanic'in kazandırılmasında büyük rol oynadı. Adeta transferi bitiren isim oldu. Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'in de transferde önemli payı var.
Son Dakika › Spor › Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi - Son Dakika Spor