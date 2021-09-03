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Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi - Son Dakika

Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi

03.09.2021 09:36

Eylül 2020'de tam 60 milyon euro bedelle Juventus'tan Barcelona'ya transfer olan Miralem Pjanic, dün akşam hızlı bir operasyonla Beşiktaş'a transfer edildi. Dünyaca ünlü Bosna-Hersekli oyuncu, bir sezon kiralık olarak oynayacak. Pjanic, 2,75 milyon euro garanti ücret alacak. Barcelona'da senelik 10 milyon euroya oynayan Pjanic'in piyasasına göre uygun bir maaşla getirilmesi taraftarı mutlu etti.

2011'den günümüze dek Roma ve Juventus forması altında yaptıklarıyla Avrupa'nın sayılı orta sahalarından biri haline dönüşen Miralem Pjanic'in Beşiktaş'a transfer olması ortalığı salladı. Barcelona'nın 60 milyon euro bonservis, senelik 10 milyon euro maaş verdiği Pjanic'in transferi hem memnun etti hem de şaşırttı.

Sudan ucuza dünya yıldızı! Pjanic'in düşük bir maaşa Beşiktaş'a gelmesi herkesi şaşırttı

KALAN KISIM BARCELONA'DAN

Ekonomik olarak çok zor günler geçiren Barcelona'da Pique, Alba, Busquets ve Roberto dışında, yeni transferler de dahil herkes gidebilir. Maaş yükünü hafifletmeye çalışan Katalan devi, Pjanic'in maaşının kalan kısmını üstlenecek.

AHMET BULUT ROLÜ

Dünyaca ünlü Türk menajer Ahmet Bulut, Pjanic'in kazandırılmasında büyük rol oynadı. Adeta transferi bitiren isim oldu. Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'in de transferde önemli payı var.

Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi

Miralem Pjanic, Barcelona, Beşiktaş, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi - Son Dakika Spor


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