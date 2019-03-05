Son Dakika Haberleri: Taraftarımızdan Destek Değil, Sağduyu İstiyoruz"

Taraftarımızdan Destek Değil, Sağduyu İstiyoruz"

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, "Bizim taraftarımızdan destek istememiz abesle iştigal olur.

Taraftarımızdan Destek Değil, Sağduyu İstiyoruz
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, "Bizim taraftarımızdan destek istememiz abesle iştigal olur. Onlar her zaman bizim yanımızda. 10 haftalık kritik süreçte onlardan çok daha dikkatli ve sağduyulu olmalarını rica ediyorum." dedi.

Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 24. haftada berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçının ardından düşme hattına gerilediklerini, maçın hakemi konusunda kulüp başkanı Mehmet Sepil'in gerekli açıklamaları yaptığını söyledi.

Ligde kalan 10 haftanın çok kritik olduğunu kaydeden Papatya, şöyle konuştu:

"Taraftarımızdan destek değil, sağduyu istiyoruz. Bizim, taraftarımızdan destek istememiz abesle iştigal olur. Onlar her zaman bizim yanımızda. 10 haftalık kritik süreçte onlardan çok daha dikkatli ve sağduyulu olmalarını rica ediyorum. Taraftarlarımızdan son maçlarda onlardan ayrı kalmamıza neden olabilecek en ufak provokasyona kapılmamasını istiyoruz. Onlara çok ihtiyacımız var. Biz sezon bittikten sonra nerede yanlış yaptığımızı detaylarıyla inceleyeceğiz. Zaman bu negatif enerjiyi dağıtma, kenetlenip, pozitif enerjiyle takımı yukarıya çekme zamanı. İç sahada veya dış sahada kenetlenmiş duruşumuzu bozmamamız lazım. Artık kenetlenme zamanı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Mehmet Sepil, Spor
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