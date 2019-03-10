Son Dakika Haberleri: Taraftarımızdan Özür Diliyorum"

Taraftarımızdan Özür Diliyorum"

39 dakika önce

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'de form düşüklüğü yaşadıklarını ancak yakın zamanda çıkışa geçeceklerini söyledi.

Taraftarımızdan Özür Diliyorum
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'de form düşüklüğü yaşadıklarını ancak yakın zamanda çıkışa geçeceklerini söyledi.

Sarı-siyahlı kulübün İstanbul Esenler'de lisanslı ürünlerinin satılacağı mağazanın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, son dönemdeki performanslarıyla taraftarlarını üzdüklerini kaydetti.

Futbolda sıkıntılı süreçlerin yaşanabileceğini aktaran başkan Gevrek, "Bu yolda bazen sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. İnişler ve çıkışlar oluyor ama en zor günlerimizde yanımızda olana taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ligde son zamanda kötü gidiyoruz. Taraftarımızı üzdüğümüzü biliyoruz. Bütün taraftarımızdan özür diliyorum. Onlar üzülmeyi hak etmiyorlar. Takımlarına çok büyük destek veriyorlar." diye konuştu.

Süper Lig'e verilecek milli maç arasında toparlanacaklarına değinen Adil Gevrek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok kötü değiliz. Taraftarımızın biraz sabırlı olması lazım. Mutlaka iyi bir çıkış yakalayacağız. Ligi en iyi yerde bitireceğimize inanıyoruz. Hem Süper Lig'de hedeflediğimiz en güzel yerde bitirmek. Son dönemde iyi gitmiyoruz ama önümüzdeki milli maç arasında toparlanıp hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Türkiye Kupası'nda da final oynamak istiyoruz. Yarı finalde Galatasaray maçları var. Final oynayıp, kupayı kaldırmayı istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:23 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hayallerinin Peşinde Koşan 1500 Genç, Tecrübeli İsimlerle Buluştu Manisa Temsilcisi Akhisarspor, Ligde Dipten Kurtulamadı

İzmir'de, Baltayla Vapura Binen Saldırgan Panik Yarattı: İstanbul'a Gideceksiniz Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1'le Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 17:02:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taraftarımızdan Özür Diliyorum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]