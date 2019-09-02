Son Dakika Haberleri: "Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım"
Son Dakika Spor Haber

"Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım"

4 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, yeni bir hikayeye başladığını ve taraftarı mutlu etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, yeni bir hikayeye başladığını ve taraftarı mutlu etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, "Gerçekten kendimi iyi, mutlu ve motive hissediyorum. Benim için yeni bir başlangıç ve yeni bir hikaye. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Çok büyük geleneği olan bu büyük camiayı tekrar hak ettiği şampiyonluklara ulaştırmak ve taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.

Kendisinden beklenenlere karşılık vermek istediğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Benim hiçbir sosyal medya hesabım yok. Sosyal medyada benim ağzımdan yazılan hiçbir şeyin doğruluk payı yok. Sosyal medya hesabım olmadığı için de taraftarlarımızın benim hakkımda yazdığı şeyleri çok fazla takip edemedim. Tabii ki çok fazla taraftarın beni uzun süre beklediğini duymuştum. Hem taraftarımızın hem de başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin uzun uğraşları için çok mutluyum. En iyi şekilde geri karşılık vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, TV, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu!
Mario Lemina resmen Galatasaray'da Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı transfer etti! Galatasaray, Radamel Falcao'yu resmen açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 02:46:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]