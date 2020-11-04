Taraftarın en büyük hayali profesyonel ligde Diyarbakırspor'u yeni statta izlemek - Son Dakika

Taraftarın en büyük hayali profesyonel ligde Diyarbakırspor'u yeni statta izlemek

04.11.2020 11:45
Taraftarın en büyük hayali profesyonel ligde Diyarbakırspor'u yeni statta izlemek, System.String[]

Diyarbakırsporlu taraftarlar, yaklaşık 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapan 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadyumunda takımlarını izleme hayali kuruyor.

Diyarbakırsporlu taraftarlar, yaklaşık 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapan 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadyumunda takımlarını izleme hayali kuruyor.

Bir zamanlar mücadele ettiği Süper Ligden büyük bir çöküş yaşayarak en alt lig olan 2. Amatör Lige kadar gerileyen ve son üç sezonda 3 lig yükselerek Bölgesel Amatör Ligine kadar yükselen Diyarbakırspor'da taraftarların en büyük hayali 52 yıllık efsaneyi profesyonel ligde 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadyumunda izlemek. Diyarbakırspor'un son kez Süper Ligde mücadele etme hakkı kazandığı 2009 yılında Diyarbakırspor için tasarlanan ancak yeşil-kırmızılı kulübün yaşadığı çöküş nedeniyle profesyonel ligde oynama imkanı bulamadığı stat için hayalleri olduğunu belirten taraftarlar, özlemle takımın 3. Lige yükselmesini bekliyor.

"Çocukluk aşkımızı dev statta izlemek istiyoruz"

Diyarbakırspor taraftarı olduğunu belirten Metin Özdil, çocukluk ve gençlik yıllarının aşkı olan efsane Diyarbakırspor'un yıllardır Süper Lig hasreti ile yanıp tutuştuğunu söyledi. Özdil, "Bu ateş bizde de kor halini almış bulunmaktadır. Yerine hiç bir sevdanın geçemediği takımımızı devletimizin büyük kaynaklar aktararak yaptığı muhteşem stadımızda profesyonel ligde izlemek istiyoruz. Bir anca önce bu hasrete son vermek için çalışmalar başlatılmalı. Sporu seven Valimiz Münir Karaloğlu'nun bu konuda hassasiyet göstereceğine kuşkum yok. Borçlar yapılandırılarak Süper Lige giden yolda planlama yapılmalı ve bu hasrete son verilmeli. Diyarbakırspor'a gönül veren herkesin de destek olması lazım" dedi.

"Bu güzel stadın hayalini kuruyoruz"

Çocukluğunun Diyarbakırspor'un tribünlerinde geçtiğini ifade eden Veysi Biçer, "Gözümüzü Diyarbakırspor'la açtık. Çocukluğumuz, gençliğimiz onunla geçti diyebilirim. Diyarbakırspor, taraftar bakımından Türkiye'nin dördüncü büyüğü idi. Bugün hala milyonların gönlünde sönmeyen bir alev gibidir. 33 bin kişilik stadyum, Diyarbakırspor için planlandı ama maalesef sonraki yıllarda Diyarbakırspor çöküş yaşadı. Hayalimiz ve beklentimiz Diyarbakırspor'u en kısa zamanda profesyonel ligde bu statta izleyerek bu özleme son vermektir. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Stadımız çok güzel ama hepimiz burukluk yaşıyoruz"

Diyarbakırspor'un tüm şampiyonluklarına şahitlik ettiğini belirten Metin Çiftçi, "Mazi film şeridi gibi gözümün önünde canlanıyor. Çok güzel günler yaşadık. Diyarbakırspor, sadece Diyarbakır'ın değil tüm bölgenin ortak değeridir. Dünya üzerinde bu kadar insanı bir arada tutan başka takım bulamazsınız. Stadımız çok güzel ama ona dair büyük bir burukluğumuz var. Şehrimiz 11 sezondur en üst iki ligde yok. Bu boşluğu ancak Diyarbakırspor doldurabilir. 33 bin kişilik dev statta Diyarbakırspor'u profesyonel ligde izlemek çok güzel olacak" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Taraftarın en büyük hayali profesyonel ligde Diyarbakırspor'u yeni statta izlemek
Taraftarın en büyük hayali profesyonel ligde Diyarbakırspor'u yeni statta izlemek
Taraftarın en büyük hayali profesyonel ligde Diyarbakırspor'u yeni statta izlemek

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakırspor, Fenerbahçe, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taraftarın en büyük hayali profesyonel ligde Diyarbakırspor'u yeni statta izlemek - Son Dakika Spor


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