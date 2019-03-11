Son Dakika Haberleri: Taraftarın Maytaplı Kutlaması, Saman Yüklü Kamyonu Yaktı

Taraftarın Maytaplı Kutlaması, Saman Yüklü Kamyonu Yaktı

49 dakika önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, amatör maç sonrası galibiyeti kutlayan bir grup taraftarın yaktığı maytabın alevinin, iddiaya göre, saman balyası yüklü kamyona sıçraması sonucu yangın çıktı.

Taraftarın Maytaplı Kutlaması, Saman Yüklü Kamyonu Yaktı, System.String[]
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, amatör maç sonrası galibiyeti kutlayan bir grup taraftarın yaktığı maytabın alevinin, iddiaya göre, saman balyası yüklü kamyona sıçraması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında, 300 balya saman ile kamyon yandı.

Önder Karakuzu yönetimindeki 45 SZ 218 plakalı saman yüklü kamyonu dün Dodurga Mahallesi Çarşı Cami önüne park etti. Bu sırada ise Dodurgaspor ile Çamelispor arasında oynanan amatör lig maçı sonuçlandı. Dodurgaspor maçı 9-2'lik skorla kazandı. Bunun üzerine taraftarlar, otomobilleriyle mahalle içinde tur atarak kutlama yaptı. Ellerinde kutlama için maytap yakan bir grup taraftar, saman yüklü kamyonu yanından geçerken, iddiaya göre alevler sıçradı. Tutuşan saman balyaları, kamyonun alev topuna dönmesine neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 20 dakikada söndürüldü ancak 300 balya saman ile kamyon tamamen yandı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:28 Kaynak: DHA

Acıpayam, Denizli, Güncel
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