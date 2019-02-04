Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı: 2 Kadın Yaralı
1 saat önce
SAKARYASPOR ile Hacettepe karşılaşması sırasında kadınlar arasında tribünde çıkan tartışma, maç sonunda bıçaklı kavgaya dönüştü.
SAKARYASPOR ile Hacettepe karşılaşması sırasında kadınlar arasında tribünde çıkan tartışma, maç sonunda bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklanan 2 kadın taraftar hastaneye kaldırıldı.
Yeni Sakarya Atatürk
Stadyumu'nda oynanan Sakaryaspor-Hacettepe karşılaşmasını Kuzey tribününde izleyen M.C. ve B.Y. isimli iki arkadaş ismi bilinmeyen kadın taraftar ile tartışmaya başladı. Diğer taraftarların araya girmesi sonucu tartışma son buldu. Karşılaşmanın bitmesinin ardından stadyumdan ayrılan kadın taraftarlar stat çevresinde tekrar kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada M.C. ve B.Y. vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. 2 taraftarı bıçaklayan kadın kaçtı. Çevredekilerin müdahalede bulunduğu 2 kadın taraftar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Sakarya
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:01 Kaynak: DHA
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