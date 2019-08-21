Taraftarlar başkanın sosyal medya hesabını hackledi
1 saat önce
Efkan BUCAK - Kendilerini 'Gerçek taraftar' olarak tanımlayan grup, ele geçirdikleri hesaptan yaptıkları açıklamada "Bu hesaptan başlayarak, kulübümüzü ve armasını geri alacağız. Bu armayı rezil etmeyi bırakın" ifadeleri kullanılırken futbolcular da uyarıldı.
Efkan BUCAK - Kendilerini 'Gerçek taraftar' olarak tanımlayan grup, ele geçirdikleri hesaptan yaptıkları açıklamada "Bu hesaptan başlayarak, kulübümüzü ve armasını geri alacağız. Bu armayı rezil etmeyi bırakın" ifadeleri kullanılırken futbolcular da uyarıldı.
Kulüp iki saat sonra yaptığı açıklama ile hesabın hack'lendiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:06
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