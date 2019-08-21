Son Dakika Haberleri: Taraftarlar başkanın sosyal medya hesabını hackledi
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Taraftarlar başkanın sosyal medya hesabını hackledi

1 saat önce

Efkan BUCAK - Kendilerini 'Gerçek taraftar' olarak tanımlayan grup, ele geçirdikleri hesaptan yaptıkları açıklamada "Bu hesaptan başlayarak, kulübümüzü ve armasını geri alacağız. Bu armayı rezil etmeyi bırakın" ifadeleri kullanılırken futbolcular da uyarıldı.

Taraftarlar başkanın sosyal medya hesabını hackledi, System.String[]

Efkan BUCAK - Kendilerini 'Gerçek taraftar' olarak tanımlayan grup, ele geçirdikleri hesaptan yaptıkları açıklamada "Bu hesaptan başlayarak, kulübümüzü ve armasını geri alacağız. Bu armayı rezil etmeyi bırakın" ifadeleri kullanılırken futbolcular da uyarıldı.


Kulüp iki saat sonra yaptığı açıklama ile hesabın hack'lendiğini duyurdu.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:06 
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