Taraftarlar başkanın sosyal medya hesabını hackledi

Efkan BUCAK - Kendilerini 'Gerçek taraftar' olarak tanımlayan grup, ele geçirdikleri hesaptan yaptıkları açıklamada "Bu hesaptan başlayarak, kulübümüzü ve armasını geri alacağız. Bu armayı rezil etmeyi bırakın" ifadeleri kullanılırken futbolcular da uyarıldı.



Kulüp iki saat sonra yaptığı açıklama ile hesabın hack'lendiğini duyurdu.



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