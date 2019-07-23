Son Dakika Haberleri: Taraftarlar derneğinden spor malzemeleri çalındı
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Taraftarlar derneğinden spor malzemeleri çalındı

23 dakika önce

Adıyaman Taraftarlar Derneği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu.

Taraftarlar derneğinden spor malzemeleri çalındı, System.String[]
Adıyaman Taraftarlar Derneği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesinde faaliyet gösteren Adıyaman Taraftarlar Derneğine giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar burada bulunan spor malzemeleri ile bazı evraklar çaldı. Aldıkları malzemelerle beraber kayıplara karıştı. Derneğin soyulduğunu fark eden dernek görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:46 Kaynak: İHA
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