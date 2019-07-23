Taraftarlar derneğinden spor malzemeleri çalındı
23 dakika önce
Adıyaman Taraftarlar Derneği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:46 Kaynak: İHA
Taraftarlar Derneği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu.
Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesinde faaliyet gösteren Adıyaman Taraftarlar Derneğine giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar burada bulunan spor
malzemeleri ile bazı evraklar çaldı. Aldıkları malzemelerle beraber kayıplara karıştı. Derneğin soyulduğunu fark eden dernek görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis
ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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