Taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları tribünlere davet etti
28 dakika önce
Fenerbahçeli taraftarlar sarı-lacivertli futbolcuları maç sonunda tribünlere davet ederken 'Lider geliyor' tezahüratlarında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:10 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli taraftarlar sarı-lacivertli futbolcuları maç sonunda tribünlere davet ederken 'Lider geliyor' tezahüratlarında bulundu. Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep
'i 5-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları 'Lider geliyor' tezahüratlarıyla tribünlere çağırdı. Futbolcular ise bu duruma alkışlarla cevap verirken tüm tribünleri selamladı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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