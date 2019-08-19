Son Dakika Haberleri: Taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları tribünlere davet etti
Son Dakika Güncel Haber

Taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları tribünlere davet etti

28 dakika önce

Fenerbahçeli taraftarlar sarı-lacivertli futbolcuları maç sonunda tribünlere davet ederken 'Lider geliyor' tezahüratlarında bulundu.

Taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları tribünlere davet etti, System.String[]
Fenerbahçeli taraftarlar sarı-lacivertli futbolcuları maç sonunda tribünlere davet ederken 'Lider geliyor' tezahüratlarında bulundu. Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları 'Lider geliyor' tezahüratlarıyla tribünlere çağırdı. Futbolcular ise bu duruma alkışlarla cevap verirken tüm tribünleri selamladı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda "Lider geliyor" tezahüratında bulundu
Fenerbahçe 123 hafta sonra lider Kayyum atamalarına DSP Genel Başkanı'ndan destek açıklaması geldi Brezilyalı doktor, sıra dışı doğum yöntemiyle fenomen oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 22:38:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları tribünlere davet etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]