Taraftarlar ilk düdükle desteğe başladı!

Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde tribündeki yerlerini alamayan taraftarlar, stadın dışından bağırarak takımlarına destek verdi.

Beşiktaş- Antalyaspor mücadelesinde tribündeki yerlerini alamayan taraftarlar, stadın dışından bağırarak takımlarına destek verdi.

Korona virüs önlemleri nedeniyle maçların seyircisiz oynanması, Beşiktaş taraftarına engel olmadı. Antalyaspor maçının başlama düdüğüyle birlikte bir grup siyah-beyazlı taraftar, numaralı tribün olarak tabir edilen tribünün arkasındaki yolda bir araya gelerek maçın ilk düdüğüyle birlikte tezahürat yapmaya başladı. Siyah-beyazlılar uzun süre takımlarına destek verdi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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