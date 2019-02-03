Son Dakika Haberleri: Taraftarlar Kafama Atsın, Motive Olurum'

Taraftarlar Kafama Atsın, Motive Olurum'

59 dakika önce

Bir dönem Atletico Madrid'de forma giyen Real Madrid'in file bekçisi Thibaut Courtois, İspanya basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Taraftarlar Kafama Atsın, Motive Olurum', System.String[]
Bir dönem Atletico Madrid'de forma giyen Real Madrid'in file bekçisi Thibaut Courtois, İspanya basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

La Liga'da gelecek hafta Atletico Madrid ile deplasmanda oynayacak olmaları hakkında konuşan Courtois, "Atletico Madrid taraftarı kafama bir şey atmak istiyorsa sorun olmaz. Umrumda değil. Bu onları mutlu edecekse atsınlar. Bu beni etkilemez. Hatta daha çok motive olurum" ifadelerini kullandı.

Her zaman Real Madrid taraftarı olduğuna vurgu yapan Courtois, "Atletico Madrid'e gitmek gençken iyi bir seçimdi. Orada üç harika yıl geçirdim. Ancak zaman değişti. Yeni bir macera yaşıyorum. Her zaman Casillas ve Real Madrid taraftarıydım" dedi.

Real Madrid'de bu sezon 24 maça çıkan 26 yaşındaki kaleci, 31 gol yedi ve 9 maçta kalesini gole kapattı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:50 

İspanya, Thibaut Courtois, Real Madrid, Atletico Madrid, Güncel
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