Taraftarlar Mustafa Denizli'yi İstifaya Davet Etti
1 saat önce
Kasımpaşa-Akhisarspor maçında lacivert-beyazlıların taraftarları Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi istifaya davet etti.
Kasımpaşa-Akhisarspor maçında lacivert-beyazlıların taraftarları Teknik Direktörü Mustafa Denizli
'yi istifaya davet etti. Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final rövanş maçında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu. İlk maçı da 3-1 yenilen Paşa, kupaya veda etti. Maçta Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Recep Tayyip Erdoğan
Stadyumu'ndaki karşılaşmayı izlemeye gelen lacivert-beyazlı taraftarlar, "Denizli istifa" diye tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar ayrıca bir önceki Teknik Direktör Kemal Özdeş lehinde tezahüratlar yaptı.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:41 Kaynak: İHA
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