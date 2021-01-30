Taraftarlar, Olympique Marsilya'nın antrenman tesislerine saldırdı
30.01.2021 21:25
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasındaki Olympique Marsilya-Rennes maçı, ev sahibi takımın antrenman tesislerine gerçekleştirilen saldırı nedeniyle ertelendi.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasındaki Olympique Marsilya- Rennes maçı, ev sahibi takımın antrenman tesislerine gerçekleştirilen saldırı nedeniyle ertelendi.
Ligue 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam oynanması planlanan karşılaşma, çıkan olaylar sonrası ileri bir tarihe alındı.
Fransız basınında yer alan haberlerde, yaklaşık 200 Olympique Marsilya taraftarının, kulüp yönetimini protesto etmek için ellerindeki meşalelerle antrenman tesislerine saldırdığı paylaşıldı.
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