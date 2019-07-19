Taraftarlar, Senegal - Cezayir maçını heyecanla takip etti
1 saat önce
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası final maçında, Senegal ile Cezayir, başkent Kahire'deki Uluslararası Kahire Stadı'nda karşılaştı.
Mısır Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:31 Kaynak: AA
'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen 2019 Afrika
Uluslar Kupası final maçında, Senegal
ile Cezayir
, başkent Kahire
'deki Uluslararası Kahire Stadı'nda karşılaştı. İstanbul
'daki taraftarlar maçı heyecanla takip etti.
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