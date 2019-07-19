Son Dakika Haberleri: Taraftarlar, Senegal - Cezayir maçını heyecanla takip etti (2)
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Taraftarlar, Senegal - Cezayir maçını heyecanla takip etti (2)

57 dakika önce

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası final maçında, Senegal ile Cezayir, başkent Kahire'deki Uluslararası Kahire Stadı'nda karşılaştı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası final maçında, Senegal ile Cezayir, başkent Kahire'deki Uluslararası Kahire Stadı'nda karşılaştı. İstanbul'daki taraftarlar maçı heyecanla takip etti.
Taraftarlar, Senegal - Cezayir maçını heyecanla takip etti (2)
Cezayir, Senegal, Afrika, Mısır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:42 Kaynak: AA
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