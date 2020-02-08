Taraftarlar Sivasspor idmanına akın etti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Taraftarlar Sivasspor idmanına akın etti! - Son Dakika Spor

Taraftarlar Sivasspor idmanına akın etti!

6 saat önce

Sivasspor'un ligde yarın oynayacağı zorlu Başakşehir maçı öncesinde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ndeki antrenmana kırmızılı-beyazlı taraftarlar akın etti.

Taraftarlar Sivasspor idmanına akın etti!, System.String[]

Sivasspor'un ligde yarın oynayacağı zorlu Başakşehir maçı öncesinde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ndeki antrenmana kırmızılı-beyazlı taraftarlar akın etti.


Süper Lig'in 21. hafta maçında yarın Başakşehir'i konuk edecek olan Sivasspor, hazırlıklarını bugün yaptığı taraftara açık antrenmanla tamamladı.


Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma bölümünün ardından istasyon koşularıyla devam eden çalışmada kırmızı-beyazlı ekip, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmaları yaptı. Antrenman, tam sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.


Tedavileri devam eden Marcelo Goiano, Emre Kılınç, Arouna Kone ve Skuletic idmana katılmadı. Erdoğan Yeşilyurt ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.


Diğer yandan idman öncesi karla kaplanan antrenman sahasını görevlilerin hummalı bir şekilde çalışarak temizledi.


Taraftarlar tesisleri inletti


Eksi 10 derecede yapılan antrenmanı yaklaşık 500 kişilik taraftar grubu takip etti. İdman öncesi futbolcularla bol bol fotoğraf çektiren taraftarlar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'a da çiçek verdi. Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan kırmızı-beyazlılar, takımlarına desteklerini gösterip, yarınki maç öncesi başarı dileklerinde bulundu. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ise saha ortasına çekerek üçlü çektirdi. - SİVAS

Lütfullah Bilgin, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:45 Kaynak: İHA
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