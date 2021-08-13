Taraftarlar uzun bir aranın ardından takımlarına kavuştu! Tribünlerdeki renkli anlar objektiflere yansıdı
13.08.2021 20:28
Pandemi döneminde takımlarından uzak kalan taraftarlar, Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk maçı olan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla tribünlere döndü. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı tribünlerde, takımlarına kavuşan taraftarların mutluluğu yüzünden okundu.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Vodafone Park'ın ev sahipliği yaptığı mücadelede pandemi sonrası da taraftarlar ilk kez tribündeki yerini aldı.
DEPLASMAN TAKIM TARAFTARLARI TRİBÜNDE YER ALMADI
TFF'nin açıkladığı kuralları yerine getiren taraftarların alındığı maçta Vodafone Park tribünleri yüzde 50 oranında doldu. Öte yandan alınan kararlar gereği deplasman takım taraftarları statta yer almadı. Uzun süre sonra takımlarına kavuşan Beşiktaş taraftarının, tribünlerdeki renkli görüntüleri objektiflere yansıdı.
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