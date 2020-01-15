Taraftarlara özel sözlük

Bursa'da genç yazılımcıların kurduğu tribün sözlüğü platformu, taraftarların bir birileri ile iletişimlerini güçlendiriyor.



Her şartta takımının maçına giden taraftarlardan oluşan ve Bursa'da gençlerin kurduğu www.tribunsuzluk.com platformuna ilgi artıyor. Tribünlere özel pankartların anlamları, deplasman hikayeleri, yaşanan olayların açıklamalarını taraftarlar, tribün sözlük platformunda açıklığa kavuşturuyor. Aynı zamanda taraftarlar kendi tribünlerine özgü sözleri de sitede açıklama imkanı buluyor.



Sitenin kurucularından Fatih Yılmaz keyif alarak projeyi tamamladıklarını ifade ederek, "Tribünlere özgü bir proje hazırlamak çocukluğumun hayaliydi. Türk tribünlerine ait ritüellerin detayları, bilinmeyenleri burada paylaşılsın istiyoruz. Bir tribünün ısrarla yıllardır söylediği bestenin bazen özel bir anlamı olabiliyor. Bunu bilmeyenlere duyurmak istiyoruz. Bütün taraftarların dost bir şekilde diyalog kurmasını hedefliyoruz" dedi. - BURSA