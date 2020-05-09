Taraftarlardan balkonda kutlama - Son Dakika

Taraftarlardan balkonda kutlama
6 saat önce
Sivasspor'un 53. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelemeyen Çılgınlar 58 taraftar grubu, Covid-19 etkisinde balkonlardan kutlama yaptı.
Sivasspor'un 53. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelemeyen Çılgınlar 58 taraftar grubu, Covid-19 etkisinde balkonlardan kutlama yaptı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Sivas'ta 9 Mayıs 1967 tarihinde kurulan Sivasspor'un 53. kuruluş yıl dönümünü kutlamak isteyen Çılgınlar 58 taraftar grubu bu yıl Covid-19 etkisinde kutlama yaptı. Kırmızı-beyazlı takımın sevdalısı Çılgınlar 58 taraftar grubu, Yenidoğan Mahallesi'ni balkonlarından yaktıkları meşalelerle adeta kutlama alanına çevirdi. Balkonlardan meşale yakarak kutlama yapan taraftarlara bir grup ise araçlarından yaktıkları meşalaler ve marşlar ile eşlik etti. Kutlamaya katılmak için sokağa inen gençler ise sosyal mesafeye dikkat ederek marşlar söyleyerek meşale şovu yaptı. Taraftarlar son olarak Sivasspor tezahüratları yaparak kutlamaya son verdi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:13 Kaynak: İHA
Son Dakika İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı