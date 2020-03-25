Taraftarlardan Fatih Terim'e mesaj: "Koy elini kalbine, evlatların seninle" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taraftarlardan Fatih Terim'e mesaj: 'Koy elini kalbine, evlatların seninle' - Son Dakika

Taraftarlardan Fatih Terim'e mesaj: "Koy elini kalbine, evlatların seninle"

6 saat önce

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'e sevenleri sosyal medyadan çektikleri videolarla, "Koy elini kalbine, evlatların seninle. Sen bitti demeden bitmez" mesajları yolladı.

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'e sevenleri sosyal medyadan çektikleri videolarla, "Koy elini kalbine, evlatların seninle. Sen bitti demeden bitmez" mesajları yolladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medyadan büyük destek geldi. Sarı-kırmızılı taraftalar, paylaştıkları videolarla, Fatih Terim'e görüntülü mesajlar yolladı. Taraftarlar, ellerini kalplerinin üzerine götürerek, "Koy elini kalbine, evlatların seninle. Bize verdiğin bir söz var, birlikte yeneceğiz. Sen bitti demeden bitmez. Biz seninle olmaz denilenleri başardık. Zaferler senin kanında var hocam" mesajları ile Terim'e destek oldular.

Tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim Bahçekapılı da bu videolara, "Ne güzel insanlarsınız siz" yanıtı verdi.

(İHA)

Taraftarlardan Fatih Terim'e mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle

Koronavirüs, Fatih Terim, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:45 Kaynak: İHA

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