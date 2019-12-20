Taraftarlardan Fenerbahçe'ye moral - Son Dakika
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Taraftarlardan Fenerbahçe'ye moral

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenman sürdürdü.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenman sürdürdü. Antrenmana gelen taraftarlar futbolculara moral verdi.

Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Dar alanda gerçekleştirilen çift maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girecek.

Öte yandan tesislere gelen taraftarlar, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde futbolculara destek olurken, kaptan Emre Belözoğlu'na çiçek verdi.

(İHA)

Fenerbahçe, Beşiktaş, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
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