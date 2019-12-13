Taraftarlardan Gürkan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Spor Taraftarlardan Gürkan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika Spor

Taraftarlardan Gürkan'a teşekkür ziyareti

7 saat önce

Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek Malatya futboluna verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.

Taraftarlardan Gürkan'a teşekkür ziyareti, System.String[]

Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek Malatya futboluna verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.


Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yöneticilerin yer aldığı ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a adının yazılı olduğu 44 numaralı forma hediye edildi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürkan, Malatya futbola her zaman destek olduklarını başta Yeni Malatyaspor olmak üzere diğer futbol kulüplerine de gerekli desteği esirgemediklerini paylaştı.


Dernek Başkanı Ender Kaya da Gürkan'a teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: "Sizler şehrimizin hamisi durumundasınız. Bugüne kadar başta Yeni Malatyaspor olmaz üzere futbola gerekli katkıları sunmanız bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Bu anlamda taraftarlar olarak size teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu!
Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesine sert tepki gösterdi!

Son Dakika Haberleri
20:42 Steven Nzonzi, neden Galatasaray'da kadro dışı kaldı? - Son Dakika Spor
20:40 Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu! - Son Dakika Spor
20:25 Güreş Milli Takım antrenörlerine yönelik eğitim semineri başladı - Son Dakika Spor
20:22 Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı - Son Dakika Spor
20:19 Yenipazar Çarşı şampiyonluk istiyor - Son Dakika Spor
18:48 Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 20:50:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taraftarlardan Gürkan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]