Taraftarlardan Hatayspor'a destek

TFF 1. Lig'in 32. haftasında yarın Keçiörengücü'nü ağırlayacak Hatayspor'un taraftarları, futbolcuların kaldığı otel önünde tezahürat yapıp meşaleler yaktı.

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