Taraftarlardan İstifa Eden Kulüp Başkanı İçin "Göreve Dön" Eylemi

TFF
3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor
taraftarı, istifa eden Kulüp Başkanı Fatih Özcan
'ın görevine geri dönmesi için eylem yaptı. Hürriyet
Meydanında toplanan "Şimşekler" adlı taraftar grubu, "Taraftarız biz çekeriz cefa, Fatih Başkan bizi bırakma" şeklinde tezahürat yaptı.
Grup adına açıklama yapan Hüseyin Nalcı
, Kulüp Başkanı Özcan'ın taraftara küserek görevinden istifa etme kararı aldığını söyledi. Taraftar olarak Özcan'ın hiç bir menfaat gözetmeksizin çabaladığını bildiklerini belirten Nalcı, "Başkanımızın takım için servet harcadığını biliyoruz. Başkanımız, taraftarın talebi üzerine Çorum Belediyespor
isminin Çorumspor'a dönüştürülmesi için yoğun çaba harcadı ve başardı." dedi.
Taraftar olarak Özcan'ı yeniden kulüp başkanı olarak görmek istediklerini dile getiren Nalcı, "İlimizin siyasilerinden isteğimiz, Fatih Özcan'ın görevine dönmesi için ikna edilmesidir." diye konuştu.
Grup, basın açıklamasının ardından meşale yakarak slogan attı.
Teknik direktör Mehmet Aurelio
ile yolların ayrılmasının ardından oynanan 1461 Trabzonspor
karşılaşmasında alınan mağlubiyet sonrası taraftarın istifaya davet ettiği Özcan, maçtan 3 gün sonra görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.