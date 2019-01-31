Son Dakika Haberleri: Taraftarlardan İstifa Eden Kulüp Başkanı İçin "Göreve Dön" Eylemi

Taraftarlardan İstifa Eden Kulüp Başkanı İçin "Göreve Dön" Eylemi

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor taraftarı, istifa eden Kulüp Başkanı Fatih Özcan'ın görevine geri dönmesi için eylem yaptı.

Taraftarlardan İstifa Eden Kulüp Başkanı İçin
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor taraftarı, istifa eden Kulüp Başkanı Fatih Özcan'ın görevine geri dönmesi için eylem yaptı.

Hürriyet Meydanında toplanan "Şimşekler" adlı taraftar grubu, "Taraftarız biz çekeriz cefa, Fatih Başkan bizi bırakma" şeklinde tezahürat yaptı.

Grup adına açıklama yapan Hüseyin Nalcı, Kulüp Başkanı Özcan'ın taraftara küserek görevinden istifa etme kararı aldığını söyledi. Taraftar olarak Özcan'ın hiç bir menfaat gözetmeksizin çabaladığını bildiklerini belirten Nalcı, "Başkanımızın takım için servet harcadığını biliyoruz. Başkanımız, taraftarın talebi üzerine Çorum Belediyespor isminin Çorumspor'a dönüştürülmesi için yoğun çaba harcadı ve başardı." dedi.

Taraftar olarak Özcan'ı yeniden kulüp başkanı olarak görmek istediklerini dile getiren Nalcı, "İlimizin siyasilerinden isteğimiz, Fatih Özcan'ın görevine dönmesi için ikna edilmesidir." diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından meşale yakarak slogan attı.

Teknik direktör Mehmet Aurelio ile yolların ayrılmasının ardından oynanan 1461 Trabzonspor karşılaşmasında alınan mağlubiyet sonrası taraftarın istifaya davet ettiği Özcan, maçtan 3 gün sonra görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:54 Kaynak: AA

Çorumspor, Fatih Özcan, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Orhangazi'yi İYİ Parti'ye Bırakmasının Ardından İlçe Yönetimi Toplu Olarak İstifa Etti CHP'den İstifa Edip AK Parti'ye Geçen Belediye Başkanı, İlk İş Olarak 'Yığma Seçmenleri' Sildi

Binali Yıldırım'ın İstifa Açıklaması Sonrası Meclis Başkanlığı İçin Kulislerde Öne Çıkan 6 İsim Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:36:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taraftarlardan İstifa Eden Kulüp Başkanı İçin "Göreve Dön" Eylemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]