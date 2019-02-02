Son Dakika Haberleri: Taraftarlardan Milletvekili Fendoğlu'na Büyük İlgi

Taraftarlardan Milletvekili Fendoğlu'na Büyük İlgi

14 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatya Stadında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesi taraftarların isteğini kırmayan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu sahaya inerek, taraftarları selamladı.

Taraftarlardan Milletvekili Fendoğlu'na Büyük İlgi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatya Stadında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesi taraftarların isteğini kırmayan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu sahaya inerek, taraftarları selamladı.

İç saha ve deplasmandaki tüm maçları yakından takip eden ve koyu bir Malatyaspor taraftarı olarak bilinen Milletvekili Fendoğlu'na Malatya'daki karşılaşma öncesi taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi sahaya inen Fendoğlu'na tezahürat yaparak destek veren taraftarlar, takımın her zaman yanında olduğu için uzun süre alkışlarla destek verdi.

Fendoğlu ise Malatyaspor'un 3 puan olarak çıkışını sürdüreceğini söyledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:26 Kaynak: İHA

Malatyaspor, Malatya, Milletvekili, Spor
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