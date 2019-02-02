Taraftarlardan Milletvekili Fendoğlu'na Büyük İlgi
14 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatya Stadında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesi taraftarların isteğini kırmayan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu sahaya inerek, taraftarları selamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatya
Stadında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor
, İstikbal Mobilya Kayserispor
maçı öncesi taraftarların isteğini kırmayan MHP
Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu
sahaya inerek, taraftarları selamladı.
İç saha ve deplasmandaki tüm maçları yakından takip eden ve koyu bir Malatyaspor taraftarı olarak bilinen Milletvekili Fendoğlu'na Malatya'daki karşılaşma öncesi taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi sahaya inen Fendoğlu'na tezahürat yaparak destek veren taraftarlar, takımın her zaman yanında olduğu için uzun süre alkışlarla destek verdi.
Fendoğlu ise Malatyaspor'un 3 puan olarak çıkışını sürdüreceğini söyledi. - MALATYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:26 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Son Haftaların Formda İsmi Nabil Dirar'dan Dikkat Çeken Ersun Yanal Sözleri
Medipol Başakşehir, Akhisar Deplasmanında
Spor Yorumcusu Ali Ece'den Victor Moses'e Övgü: Tam Bir Yetenek Golü Attı
Beşiktaş'ın Antalya Kadrosu Belli Oldu