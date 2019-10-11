Son Dakika Haberleri: Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi
Son Dakika Spor Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi

Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi

31 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile oynayacağı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile oynayacağı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Ay-yıldızlı taraftarlar, maça saatler kala Fenerbahçe Stadı'nda toplandı. Stat çevresinde şarkılar ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, stadyumdaki Fenerium mağazalarında satılan A Milli Takım forması ve ürünlerine de yoğun ilgi gösterdi. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması beklenirken, maçın başlamasına saatler kala stata gelen binlerce taraftar da heyecanla karşılaşmanın başlama düdüğünü bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taraftarların stada gelmesi

-Taraftarların güvenlik kontrollerinden geçmesi

-Taraftarların Fenerium'dan alışveriş yapması


A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe, Arnavutluk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:49 Kaynak: DHA
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