Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi - Son Dakika

Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi

14.10.2020 21:30

- Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), müsabakalara loca sayısının yarısı kadar taraftar alma kararının ardından bu akşam A Milli Futbol Takımı'nın, Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile oynayacağı maça seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

- Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), müsabakalara loca sayısının yarısı kadar taraftar alma kararının ardından bu akşam A Milli Futbol Takımı'nın, Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile oynayacağı maça seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs salgını sebebiyle maçlara seyirci girememesi yönündeki kararını geçtiğimiz günlerde; 'loca kapasitelerinin yarısı kadar müsabakalara seyirci alınabilir' olarak değiştirmişti. Bunun ardından bu akşam A Milli Futbol Takımı'nın, Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşmasına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye - Sırbistan mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar, önce bileklerinden ateşlerinin ölçülmesi, sonra da bir taahhütname imzalamalarının ardından stada giriş yapabildi.

"Özlediğimiz için geldik"

Uzun süredir futbol maçlarına gidemediğini ve müsabakaları statta takip etmeyi özlediğini aktaran bir taraftar, "Futbol taraftarla güzel. Onun için buradayız. Bu kararın da doğru olduğunu düşünüyorum, belli önlemler alınarak tabii ki. İnşallah normal taraftarın da girebileceği şekilde devam edeceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir çekince var"

Hemşire olan bir izleyici ise futbolu çok sevdiğini dile getirerek, "Televizyondan izlemek biraz sıkıcı oluyordu. Şu an en azından uzun bir aradan sonra içinde bulunacağız ve o seyirci biz olacağız. Bunun için mutluyuz. Ben hemşireyim bu arada. Bir çekince var tabii ki her zaman. Olması da lazım. Ama isteğimiz biraz daha öne geçiyor" dedi.

Uzu yıllardır kombine sahibi olduğunu ve milli maçı izlemeye geldiğini söyleyen bir Galatasaray taraftarı da, "Özlemişim stadımı. Seyirci kararı da bence doğru bir karar. Localar hariç taraftar olayına da sıcak bakan bir insanım. Umarım o kararın da gelmesiyle statlar seyircilerine kavuşur" şeklinde konuştu.

Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi
Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi
Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi
Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi
Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Telekom Stadyumu, A Milli Futbol Takımı, Sırbistan Karadağ, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi - Son Dakika Spor

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