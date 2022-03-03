Taraftarlardan öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

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Taraftarlardan öğrencilere kitap desteği

03.03.2022 11:53
Taraftarlardan öğrencilere kitap desteği

İslahiyespor taraftarlarının kurduğu Çılgın Beyler Taraftar Derneği tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine kitap dağıtımı yapıldı.

İslahiyespor taraftarlarının kurduğu Çılgın Beyler Taraftar Derneği tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine kitap dağıtımı yapıldı.

Taraftarlar, 13 Kasım İlkokulu'nda eğitim gören 601 öğrenciye okuma kitabı, aynı okuldaki 36 ortaokul öğrencisine ise LGS kitabı ulaştırdı.

Dernek Başkanı Mehmet Kaplan, amaçlarının sportif aktivitelerle gençleri, çocukları uyuşturucu ve sigaraya karşı korumak olduğunu belirtti.

Kaplan, alt gelir grubu ailelerin çocuklarının desteklenmesi amacıyla başlattıkları kampanyaya destek veren Yusuf Ethem Koyuncu'ya teşekkür etti.

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Kasım, Kitap, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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