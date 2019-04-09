Son Dakika Haberleri: Taraftarlardan Polise Şaşırtan Sürpriz

Taraftarlardan Polise Şaşırtan Sürpriz

1 saat önce

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un taraftarı, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünde emniyet güçlerine şaşırtıcı bir sürpriz yaptı.

Taraftarlardan Polise Şaşırtan Sürpriz, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un taraftarı, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünde emniyet güçlerine şaşırtıcı bir sürpriz yaptı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un Daltonlar Taraftar Grubu, Büyük Şehir Parkı'nda toplanarak, parkta silahlı kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, sürprizle karşılaştı.

Taraftarlar, yaktıkları meşalelerle parka gelen emniyet güçleri lehine slogan atarak Türk bayrağı açtı, ekiplere baklava ikram etti.

Daltonlar Taraftar Grubu Başkanı Eray Ünver, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünde polislere sürpriz yaptıklarını söyledi.

Polis teşkilatının her zaman güvenceleri olduğunu ifade eden Ünver, şöyle konuştu:

"Polisler gecelerimizin huzuru, gündüzlerimizin öz güveni olarak her zaman yanımızdalar. Bizim sosyal medya grubumuz vardı. Orada polis ekipleri için neler yapabiliriz diye düşündük. Bu etkinliği yapmak istedik. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Etkinlik kapsamında ilk olarak kavga süsü verdik ve torpil atarak sesi duyurmak istedik. Sonra ihbarda bulunduk ve polis ekipleri hemen geldi."
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:42 Kaynak: AA
Polis, Kırıkkale, Güncel
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