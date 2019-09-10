Son Dakika Haberleri: Taraftarlardan şehit Tufan Kansuva'nın kabrine ziyaret
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Taraftarlardan şehit Tufan Kansuva'nın kabrine ziyaret

34 dakika önce

MKE Ankaragücü ve Bursasporlu taraftarlar, şehit Tufan Kansuva'nın kabrini ziyaret etti.

Taraftarlardan şehit Tufan Kansuva'nın kabrine ziyaret, System.String[]

MKE Ankaragücü ve Bursasporlu taraftarlar, şehit Tufan Kansuva'nın kabrini ziyaret etti.

Şehit Kansuva'nın Ankara'daki Karşıyaka Polis Şehitliği'nde bulunan kabri başında dua eden taraftarlar, daha sonra şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşmüştü.

MKE Ankaragücü, Karşıyaka, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:00 Kaynak: AA
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