Rize'de Çaykur Rizespor taraftar grupları, "Uyuşturucuya Hayır" yürüyüşü gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen ve uyuşturucu kullanımına karşı dövizler taşıyan grup, Atatürk Caddesi boyunca yürüdü.

Yoldan geçen vatandaşların da destek verdiği yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nden devam ederek Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda sona erdi.

Burada grup adına açıklama yapan Ali Yılmazoğlu, uyuşturucu madde kullanımındaki artışın, toplumun huzuru ve geleceği açısından büyük tehlike arz ettiğini söyledi.

Devletin bu konudaki mücadelesine katkı sağlamak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini belirten Yılmazoğlu, "Bu iş sadece emniyet ve savcılığın mücadelesi ile çözümlenmeyecek. Birlik beraberlik olduktan sonra bu işin çözüme kavuşturulacağına inancımız tamdır." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Yürüyüşe, Çaykur Rizerspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Türüt, Serkan Karavin, Talha Küçükvar, Yaşar Özdoğan, MHP İl Başkanı İhsan Alkan ve çok sayıda taraftar katıldı.