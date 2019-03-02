Taraftarlardan Yanal'a Çiçek
1 saat önce
Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçı öncesi Teknik Direktör Ersun Yanal'a çiçek verdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor
maçı öncesi Teknik Direktör Ersun Yanal
'a çiçek verdi.
Sarı-lacivertli ekibin Çaykur Rizespor'u konuk ettiği mücadele öncesinde taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal'a jest yaptı. Kanaryalı taraftarlar tecrübeli teknik adama çiçek verirken, Yanal da tribünlere teşekkür etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:27 Kaynak: İHA
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