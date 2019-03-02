Son Dakika Haberleri: Taraftarlardan Yanal'a Çiçek

Taraftarlardan Yanal'a Çiçek

1 saat önce

Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçı öncesi Teknik Direktör Ersun Yanal'a çiçek verdi.

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Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçı öncesi Teknik Direktör Ersun Yanal'a çiçek verdi.

Sarı-lacivertli ekibin Çaykur Rizespor'u konuk ettiği mücadele öncesinde taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal'a jest yaptı. Kanaryalı taraftarlar tecrübeli teknik adama çiçek verirken, Yanal da tribünlere teşekkür etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:27 Kaynak: İHA

Ersun Yanal, Çaykur Rizespor, Spor
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