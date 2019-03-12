Taraftarlardan Yine Protesto
1 saat önce
Bundesliga'nın 25. haftasında Fortuna Düsseldorf ile Eintracht Frankfurt arasında pazartesi akşamı oynanan maça taraftarların protestosu damga vurdu.
Bundesliga'nın 25. haftasında Fortuna Düsseldorf
ile Eintracht Frankfurt
arasında pazartesi akşamı oynanan maça taraftarların protestosu damga vurdu. Her iki kulübün taraftarı da, pazartesi maçların oynanmasına yönelik eylem yaptı. İki takım arasında oynanan maça Düsseldorf taraftarının bir bölümü protesto amacıyla karşılaşma başladıktan 15 dakika 30 saniye sonra tribünlerdeki yerini aldı.
Konuk Frankfurt taraftarı ise kendisine ayrılan tribünlere maçın ikinci yarında oturdu. Protestolara sahne olan maçtan üç puanı alan taraf ise konuk Eintracht Frankfurt oldu. Frankfurt 48. dakikada 1-0 öne geçti. Maçın 90. ve 90+3,. dakikada iki gol daha bulan Frankfurt, üç puanı 3-0'lık skorla aldı. Hakem, Düsseldorf'un bir golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Maçtan sonra oynanan karşılaşmayı değerlendiren Düsseldorf Teknik Direktörü Friedhelm Funkel, hakemin gollerini geçerli saymamasına sert tepki gösterdi.
Funkel "En çok hakeme kızdım. Nizami bir golümüzü saymadı. Takım yenilgiyi hak etmedi. Takımım iyi oynadı" dedi. Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter ise "Günün sonunda harika bir galibiyet aldık. Maçta çok çalıştık. Ama şansımız da yardım etti. Unutulmasın ki Düsseldorf sahasında oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Çok değerli bir galibiyet aldık" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:25
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