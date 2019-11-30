Taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gürkan Şimşek idaresindeki 16 CDJ 75 plakalı yolcu minibüsü, Eskişehir- Ankara kara yolunun 10. kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı 10 ACS 45 plakalı tırla çarpıştı.

Eskişehir 'de meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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