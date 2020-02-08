Taraftarları taşıyan otobüs yolda kaldı - Son Dakika
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Taraftarları taşıyan otobüs yolda kaldı

6 saat önce

Konyaspor-Denizlispor maçına giden 'Yeşil Cephe' taraftar grubunu taşıyan otobüs, yoğun kar nedeniyle Alaşehir'de yolda kaldı.

Taraftarları taşıyan otobüs yolda kaldı, System.String[]

Konyaspor- Denizlispor maçına giden 'Yeşil Cephe' taraftar grubunu taşıyan otobüs, yoğun kar nedeniyle Alaşehir'de yolda kaldı. Taraftarlar maça yetişmek için otobüsü girdiği kar birikintisinden ittirerek çıkardı.


Denizlispor'un 'Yeşil Cephe' taraftar grubunu taşıyan otobüs, yoğun hava muhalefeti nedeniyle Alaşehir'de kardan dolayı yolda kaldı. Kar birikintisine saplanan otobüs taraftarların otobüsü ittirmesiyle yoluna devam edebildi. Taraftar grubu maça yetişmek amacıyla soğuk ve yağışlı havaya aldırmadan otobüsü çıkarmak için yoğun çaba gösterdi. - DENİZLİ

Denizlispor, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:38 Kaynak: İHA
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