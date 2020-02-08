Taraftarları taşıyan otobüs yolda kaldı - Son Dakika

Taraftarları taşıyan otobüs yolda kaldı
6 saat önce
Konyaspor-Denizlispor maçına giden 'Yeşil Cephe' taraftar grubunu taşıyan otobüs, yoğun kar nedeniyle Alaşehir'de yolda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:38 Kaynak: İHA
Konyaspor- Denizlispor maçına giden 'Yeşil Cephe' taraftar grubunu taşıyan otobüs, yoğun kar nedeniyle Alaşehir'de yolda kaldı. Taraftarlar maça yetişmek için otobüsü girdiği kar birikintisinden ittirerek çıkardı.
Denizlispor'un 'Yeşil Cephe' taraftar grubunu taşıyan otobüs, yoğun hava muhalefeti nedeniyle Alaşehir'de kardan dolayı yolda kaldı. Kar birikintisine saplanan otobüs taraftarların otobüsü ittirmesiyle yoluna devam edebildi. Taraftar grubu maça yetişmek amacıyla soğuk ve yağışlı havaya aldırmadan otobüsü çıkarmak için yoğun çaba gösterdi. - DENİZLİ
Son Dakika Son Dakika: Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert tepki: Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz Yol açma çalışması yapan kepçe uçuruma yuvarlandı! 1 ölü, 2 yaralı Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı Zeytinburnu'nda durakta araç bekleyen yolcuya metrobüs çarptı