Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı taraftarları için kazanmak istediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Feghouli, Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak, "Taraftarımız açısından çok önemli bir maç. Taraftarlarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Allah'ın yardımı, takım arkadaşlarımın motivasyonu ile olacak." diye konuştu.

Taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğuna değinen Feghouli, "Taraftar olmadan Galatasaray var olamazdı. Her zaman destek oluyorlar. Onların vereceği destek çok önemli. Onlar için kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Feghouli, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynamamasıyla ilgili, "Yaz boyunca çok fazla tatil yapamadım ve dinlenemedim. Bu nedenle sağlık ekibi ve teknik heyet dinlenmemi istedi. Bir sonraki maça da yüzde yüz çıkmam için önemliydi." diye konuştu.

Süper Lig'deki hakem kararlarına yönelik tartışmaların hatırlatılması üzerine Feghouli, "Geçen seneye baktığımız zaman, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarını kazanmasını bildik. Fenerbahçe'yi de kendi evinde yenebilirdik ama bazı kararlar lehimize olmadı. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu ve bu maçta da iyi olacaklarını düşünüyorum. Kendi takımıma güveniyorum. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.