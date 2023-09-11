Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar

Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. Everton forması giyen Andre Gomes, menajerler tarafından sarı-lacivertli takıma önerildi. Fakat sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcunun transferini istemiyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK

Everton forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Gomes menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, futbolcuyu değerlendiriyor. Portekizli futbolcunun transferi için teknik heyetten onay çıkarsa, yönetim transfer için harekete geçecek.

TARAFTARLAR İSTEMİYOR

Bu sezon kadrosuna yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de taraftarlar Andre Gomes', istemediklerini ifade eden binlerce yorum yaptılar.

İşte o yorumlardan sadece birkaçı;