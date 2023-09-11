Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar - Son Dakika

Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar

Son Güncelleme: 11.09.2023 23:14

Fenerbahçe, orta saha arayışlarına Everton forması giyen Andre Gomes ile devam ediliyor. Menajerler tarafından sarı-lacivertli takıma önerilen Portekizli futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet tarafından değerlendiriliyor. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları yorumlarla 30 yaşındaki futbolcuyu beklentilerin altında kalacağından dolayı Fenerbahçe'de istemediklerini ifade ettiler.

Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. Everton forması giyen Andre Gomes, menajerler tarafından sarı-lacivertli takıma önerildi. Fakat sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcunun transferini istemiyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK

Everton forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Gomes menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, futbolcuyu değerlendiriyor. Portekizli futbolcunun transferi için teknik heyetten onay çıkarsa, yönetim transfer için harekete geçecek.

TARAFTARLAR İSTEMİYOR

Bu sezon kadrosuna yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de taraftarlar Andre Gomes', istemediklerini ifade eden binlerce yorum yaptılar.

Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar

İşte o yorumlardan sadece birkaçı;

Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar
Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar
Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar
Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar
Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar
Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar - Son Dakika
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