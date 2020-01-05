Taraftarların darbettiği kalecinin kaburgası kırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taraftarların darbettiği kalecinin kaburgası kırıldı - Son Dakika

Taraftarların darbettiği kalecinin kaburgası kırıldı

7 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, amatör küme karşılaşmasında taraftarların saldırısına uğrayan Hidropaks Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz hastanelik oldu.

Taraftarların darbettiği kalecinin kaburgası kırıldı, System.String[]

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, amatör küme karşılaşmasında taraftarların saldırısına uğrayan Hidropaks Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz hastanelik oldu. Kaburgası kırılan, kafa travması geçiren Tekdurmaz tedavi altına alındı.

Amatör küme takımları Arslanbey Gençlerbirliği ile Gebze temsilcisi Hidropaks Tayfunspor, Kartepe Arslanbey Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arslanbey Gençlerbirliği karşılaşmayı 1-0 kazanırken, karşılaşmanın ardından bir grup taraftar sahaya girerek Hidropaks Tayfunspor futbolcularına saldırdı. Kaleci Sefa Tekdurmaz aldığı darbelerle yaralanırken, araya girenler taraftarları sakinleştirdi. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren Sefa Tekdurmaz, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgası kırılan, akciğeri hasar gören ve kafa travması geçiren Sefa Tekdurmaz tedavi altına alındı. Sefa Tekdurmaz'ın ameliyata alınacağı öğrenilirken, takım arkadaşları hastaneye gelerek durumu hakkında bilgi aldı.


Gençlerbirliği, Arslanbey, Kartepe, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:43 Kaynak: DHA
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