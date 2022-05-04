Taraftarların şampiyonluk coşkusu Sakaryaspor'u PFDK'ya sevk ettirdi - Son Dakika
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Taraftarların şampiyonluk coşkusu Sakaryaspor'u PFDK'ya sevk ettirdi

04.05.2022 11:57
Taraftarların şampiyonluk coşkusu Sakaryaspor'u PFDK'ya sevk ettirdi

TFF 2. Lig'i geride bırakarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, ligin 37. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı karşılaşma sonrasında 3 ayrı maddeden PFDK'ya sevk edildi.

TFF 2. Lig'i geride bırakarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, ligin 37. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı karşılaşma sonrasında 3 ayrı maddeden PFDK'ya sevk edildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 37. haftasında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Kahramanmaraşspor maçına şampiyon unvanıyla çıkan Sakaryaspor, Burak Süleyman'ın golüyle rakibini 1-0 yenerek evinde kupa kaldırmıştı. Hınca hınç dolu olan stadyumda, yeşil-siyahlı takım saha içinde kupa ile şampiyonluk turları atarken, taraftar bu coşkuya sahaya girerek katıldı. Bu çerçevede, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda sezonun son maçına çıkan yeşil-siyahlılar, 'Talimatlara aykırı hareket', 'Saha olayları' ve 'Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' maddeleri gereği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden yapılan açıklamada, "Sakaryaspor A.Ş. Kulübü'nün 30.04.2022 tarihinde oynanan Sakaryaspor A.Ş.- Kahramanmaraşspor A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları 117. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Sakaryaspor'un şampiyonluk faturası ise perşembe günü PFDK kararlarından sonra belli olacak.

(Orkun Kaya/İHA)

Taraftarların şampiyonluk coşkusu Sakaryaspor'u PFDK'ya sevk ettirdi
Taraftarların şampiyonluk coşkusu Sakaryaspor'u PFDK'ya sevk ettirdi
Taraftarların şampiyonluk coşkusu Sakaryaspor'u PFDK'ya sevk ettirdi
Taraftarların şampiyonluk coşkusu Sakaryaspor'u PFDK'ya sevk ettirdi
Taraftarların şampiyonluk coşkusu Sakaryaspor'u PFDK'ya sevk ettirdi

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Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Sakaryaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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