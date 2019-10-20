Taraftarlarını toplayan Salvini: Bu meydan Kürtlerin yok edilmesine izin vermeyecek
35 dakika önce
İtalya'nın muhalif sağ partileri, on binlerce kişinin katılımıyla başkent Roma'da miting düzenledi. İki ay önce koalisyon hükümetinden çıkan eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini, mitingdeki konuşmasında, "Türkiye'yi Avrupa'ya alma çalışmaları delilik." ifadelerini kullandı
İtalya'nın muhalif sağ partileri, on binlerce kişinin katılımıyla başkent Roma'da ortak miting düzenledi. İki ay önce koalisyon hükümetinden çıkan eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini, mitingdeki konuşmasında, " Türkiye'yi Avrupa'ya alma çalışmaları delilik. İslamcı bir devletle muhatap olmaktansa Rusya veya İsrail ile görüşmeyi tercih ederim." dedi.
Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu kınayan Salvini, "Bu meydan Kürtlerin yok edilmesine izin vermeyecek. Türkiye devleti, topraklarındaki azınlıkları yok etme alışkanlığını bırakmadı; önce Hristiyanlar, sonra Ermeniler şimdi ise Kürtler. Bir de bize vahşi derler." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:14
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