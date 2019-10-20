Son Dakika Haberleri: Taraftarlarını toplayan Salvini: Bu meydan Kürtlerin yok edilmesine izin vermeyecek
Son Dakika Dünya Taraftarlarını toplayan Salvini: Bu meydan Kürtlerin yok edilmesine izin vermeyecek

Taraftarlarını toplayan Salvini: Bu meydan Kürtlerin yok edilmesine izin vermeyecek

35 dakika önce

İtalya'nın muhalif sağ partileri, on binlerce kişinin katılımıyla başkent Roma'da miting düzenledi. İki ay önce koalisyon hükümetinden çıkan eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini, mitingdeki konuşmasında, "Türkiye'yi Avrupa'ya alma çalışmaları delilik." ifadelerini kullandı

Taraftarlarını toplayan Salvini: Bu meydan Kürtlerin yok edilmesine izin vermeyecek, System.String[]

İtalya'nın muhalif sağ partileri, on binlerce kişinin katılımıyla başkent Roma'da ortak miting düzenledi. İki ay önce koalisyon hükümetinden çıkan eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini, mitingdeki konuşmasında, " Türkiye'yi Avrupa'ya alma çalışmaları delilik. İslamcı bir devletle muhatap olmaktansa Rusya veya İsrail ile görüşmeyi tercih ederim." dedi.


Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu kınayan Salvini, "Bu meydan Kürtlerin yok edilmesine izin vermeyecek. Türkiye devleti, topraklarındaki azınlıkları yok etme alışkanlığını bırakmadı; önce Hristiyanlar, sonra Ermeniler şimdi ise Kürtler. Bir de bize vahşi derler." şeklinde konuştu.

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Türkiye, Avrupa, İtalya, Roma, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:14 
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