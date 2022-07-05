Taraklı'da binanın deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Taraklı'da binanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

05.07.2022 15:28
Taraklı'da binanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir binanın depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir binanın depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara Caddesi'nde H.B'ye ait 3 katlı binanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler binayı sarmadan kontrol altına alındı.

Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangında binanın depo kısmında ve bir araçta hasar meydana geldi.

YORUMLAR
500
Kilis'te, müftülükte deprem tatbikatı Kilis'te, müftülükte deprem tatbikatı Tarlasındaki çöpleri yakmak isteyince olanlar oldu Tarlasındaki çöpleri yakmak isteyince olanlar oldu
Kaynak: AA

Sakarya, İtfaiye, Taraklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taraklı'da binanın deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:21 Fransız sporcu Erzincan'da 600 metreden yarasa gibi uçtu! 200 kilometre hızla 1500 metre havada süzüldü
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
15:00 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur
14:54 Seçim anketlerinin ortalaması alındı! Araştırma şirketlerine göre AK Parti ile CHP'nin oy oranı birbirine çok yakın
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 15:34:50. #1.12#
SON DAKİKA: Taraklı'da binanın deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement