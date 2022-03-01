Taraklı'da çarpışan kamyonların sürücüleri hafif yaralandı - Son Dakika
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Taraklı'da çarpışan kamyonların sürücüleri hafif yaralandı

01.03.2022 11:18
Taraklı'da çarpışan kamyonların sürücüleri hafif yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adapazarı istikametinde seyreden R.Ç. yönetimindeki 14 AB 136 plakalı beton mikseri ile R.Y. idaresindeki 54 LP 485 plakalı yem yüklü kamyon Kuzgunlar mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan sürücüler, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Avrupa Birliği, Beton Mikseri, Sakarya, Taraklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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