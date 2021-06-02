Sakarya'nın Taraklı ilçesinde fırtınadan zarar gören caminin minaresi hayırseverlerin desteğiyle tamir edildi.
Akçapınar Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın ardından çevresindeki evlere tehlike arz edecek şekilde zarar gören minarenin kubbe kısmı yenisiyle değiştirildi.
Mahalle muhtarı Mehmet Sanlı, "Şiddetli fırtına sonucu zarar gören kubbeyi mahallemizden iki hayırsever vatandaşımızın desteğiyle yeniledik." dedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Taraklı'da şiddetli rüzgarda zarar gören minare onarıldı - Son Dakika