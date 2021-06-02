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Taraklı'da şiddetli rüzgarda zarar gören minare onarıldı - Son Dakika

Taraklı'da şiddetli rüzgarda zarar gören minare onarıldı

02.06.2021 12:40
Taraklı'da şiddetli rüzgarda zarar gören minare onarıldı, System.String[]

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde fırtınadan zarar gören caminin minaresi hayırseverlerin desteğiyle tamir edildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde fırtınadan zarar gören caminin minaresi hayırseverlerin desteğiyle tamir edildi.

Akçapınar Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın ardından çevresindeki evlere tehlike arz edecek şekilde zarar gören minarenin kubbe kısmı yenisiyle değiştirildi.

Mahalle muhtarı Mehmet Sanlı, "Şiddetli fırtına sonucu zarar gören kubbeyi mahallemizden iki hayırsever vatandaşımızın desteğiyle yeniledik." dedi.

Taraklı'da şiddetli rüzgarda zarar gören minare onarıldı
Taraklı'da şiddetli rüzgarda zarar gören minare onarıldı

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taraklı'da şiddetli rüzgarda zarar gören minare onarıldı - Son Dakika


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