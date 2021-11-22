Taraklı'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.A, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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