Taraklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Taraklı Kaymakamı Levent Küçük, halk pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde bulundu.

Küçük, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karadaş ve İlçe Emniyet Amiri Berke Yasir Biber ile salı günleri kurulan pazarda denetim gerçekleştirdi.

Pazarcı esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Küçük, insanların sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade ederek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edip bir an önce eski günlere geri dönmemiz gerektiğini belirtti.

Taraklı Devlet Hastanesi'nde görev değişikliği

Taraklı Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Can Köroğlu'nun yerine Dr. Merve Kahraman atandı.

Kahraman, göreve gelmesinin ardından Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pilavcı, salgın sürecinde Taraklı Devlet Hastanesinin başarılı bir çalışma yürüttüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni başhekimimiz Merve Kahraman ile hastanemiz mevcut imkanlarla en iyi hizmeti vermeye devam edecektir. Bizim de en büyük arzumuz budur. Bu bir bayrak yarışıdır. Taraklı halkımıza hizmet üretmek ve hastanemizi en kaliteli hale getirmek için başhekimimiz ile birlikte çalışacağız."