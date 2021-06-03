Taraklı Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Merkezin 2020-2021 eğitim-öğretim dönemini kapsayan bez dokuma, müzik, tahta kaşık, yöresel giyim ve sepet örücülüğü etkinliklerinde üretilen eserlerin bulunduğu serginin açılış kurdelesini Kaymakam Levent Küçük ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı kesti.

Sergiyi gezerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Küçük ve Pilavcı, müzik öğretmeni Caner Şahin ve öğrencilerin müzik dinletisine eşlik etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda farklı alanlarda kurslar açtıklarını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Acay, vatandaşları kurslara katılmaya davet etti.

Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karadaş, İlçe Emniyet Amiri Berke Yasir Biber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Korkmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Güral, Taraklı Muhtarlar Derneği Başkanı Harun Gündüz ile okul müdürleri de katıldı.