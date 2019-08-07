Tarantino, 'Bir Zamanlar Hollywood'un gösterimi için Moskova'da
32 dakika önce
Film yönetmeni Quentin Tarantino, 'Bir Zamanlar Hollywood' filmini 8 Ağustos'da Rusya'da gösterime sunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:35 Kaynak: İHA
Film yönetmeni Quentin Tarantino
, 'Bir Zamanlar Hollywood
' filmini 8 Ağustos'da Rusya
'da gösterime sunuyor. Tarantino ile birlikte filmin yapımcıları Shannon Macintosh ve David Heyman
de filmin sunumunda hazır bulunacak. Film yönetmeni Quentin Tarantino, 'Bir Zamanlar Hollywood' filminin 1969 yılında Hollywood'da yer alan olaylar serisini anlattığını söyledi. Hikayede aktör Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ve danışmanı Cliff Booth (Brad Pitt
) hızla değişen film sanayisinde kendilerine yer bulmaya çalışıyor.
(İHA)
Resmi açıklama yapıldı! Rusya'ya vizesiz seyahat başladı Rusya ile vizesiz seyahat bugünden itibaren başladı: İlk uçuş gerçekleşti Özçekim yapmak isteyen genç kız, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi